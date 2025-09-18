ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di paura ieri pomeriggio a San Giuliano a Sora, dove un giovane di 24 anni è caduto dal secondo piano della sua abitazione. L’impatto da diversi metri di altezza ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. L’intervento dei sanitari. Sul posto sono arrivate in pochi minuti ambulanza e automedica, mentre l’elisoccorso è atterrato in zona per stabilizzare il ragazzo e trasferirlo al San Camillo-Forlanini di Roma. Durante le operazioni, il giovane è rimasto cosciente, circostanza che lascia sperare in un decorso meno grave. Le indagini dei carabinieri. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Sora, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e comprendere le cause della caduta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ragazzo di 24 anni cade dal secondo piano: trasferito a Roma con l’eliambulanza. L’episodio ieri a Sora