«Papà ciao, ma dove sei? Perché non ti vedo più? Ma dove sei andato?». Matias, il piccolo di sette anni sparito oltre un mese fa perché portato via dalla. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ragazzino sparito da Napoli, ritrovato a Milano: «Papà, dove sei? Mi Manchi»