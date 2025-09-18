Ragazzini entrano in un capannone abbandonato per fare urbex e vengono rapinati

Milanotoday.it | 18 set 2025

Sono entrati in un capannone abbandonato per fareurbex” (esplorare luoghi abbandonati), ma sono stati rapinati da due uomini.È successo in via Argentina a Paderno Dugnano, nell’hinterland nord di Milano, nella serata di mercoledì 17 settembre. Vittime della rapina tre ragazzini di 14 anni che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

