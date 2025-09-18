Ragazzini attraversano la Torino-Milano a piedi | il video pubblicato su Facebook

"Veloci, dai che non si vede nessuno" dice uno dei minori che, per superare la recinzione, hanno usato un varco creato nella rete che delimita la linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ragazzini attraversano la Torino-Milano a piedi: il video pubblicato su Facebook

Auto contromano si schianta sulla Torino-Milano e fa una strage: 4 morti e una ragazza gravissima dopo il frontale. Alla guida c'era un 70enne - Uno scontro frontale avvenuto alle 11,08 di domenica 27 luglio tra due vetture ha provocato la morte di ... Riporta corriereadriatico.it

