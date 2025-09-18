La scuola è da sempre uno dei primi luoghi in cui i bambini imparano a conoscere il mondo, a fidarsi degli adulti e a costruire le basi del proprio futuro. È uno spazio in cui il rapporto con chi insegna non si limita alla semplice trasmissione di nozioni, ma diventa parte integrante del percorso di crescita emotiva e sociale. Per questo motivo ogni sospetto di abuso che nasca tra quelle mura colpisce con una forza particolare, incrinando quella fiducia che dovrebbe essere intoccabile. Leggi anche: L’orrore su una bambina di 10 anni: cosa le facevano quei due Quando un minore denuncia di aver subito un comportamento inappropriato, non è soltanto un’accusa individuale: è una scossa che attraversa famiglie, comunità scolastiche e istituzioni, mettendo in discussione l’intero sistema di protezione che dovrebbe garantire sicurezza e rispetto ai più piccoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ragazzina di 11 anni molestata a scuola da un prete: “Cosa le ha fatto”. Orrendo