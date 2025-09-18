Ragazza violentata a Milano l' ombra dello stupratore seriale | Chatta per mesi poi gli abusi dal vivo Così è riuscita a fuggire

Spuntano nuovi dettagli sull'uomo di 38 anni arrestato dai carabinieri a San Donato Milanese (Milano) per abusi sessuali su una ventenne, che avrebbe violentato lo scorso 9 settembre dopo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazza violentata a Milano, l'ombra dello stupratore seriale: «Chatta per mesi, poi gli abusi dal vivo». Così è riuscita a fuggire

Ragazza violentata a Milano, l'ombra dello stupratore seriale: «Chatta per mesi, poi gli abusi dal vivo». Così è riuscita a fuggire - Spuntano nuovi dettagli sull'uomo di 38 anni arrestato dai carabinieri a San Donato Milanese (Milano) per abusi sessuali su una ventenne, che ... Si legge su msn.com

Ragazza di 20 anni violentata da uomo conosciuto sui social, arrestato 38enne con precedenti. «Uno stupratore seriale» - Dialogava sui social per settimane con quelle che, poi, sarebbero diventate le sue vittime, carpendo la loro fiducia, sfruttando le loro «fragilità» e riuscendo ad ottenere ... Secondo ilmessaggero.it