Roma, 18 settembre 2025 - In seguito alla circolare emanata venerdì scorso dal Viminale che disponeva 'un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio' dopo l'omicidio di Charlie Kirk, sono stati rafforzati 'gli apparati di protezione' al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. La tutela per i tre vertici del governo sarà alzata, a quanto scrive il quotidiano, al livello 'eccezionale', che prevede di mettere in campo due o tre auto blindate con tre agenti in ogni vettura. A quanto scrive 'Il Messaggero', per una scelta dei diretti interessati, dall'inizio della legislatura Meloni, Tajani e Salvini avevano optato per una scorta di secondo livello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rafforzata la scorta per Meloni, Tajani e Salvini dopo l’omicidio di Kirk negli Usa