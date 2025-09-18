Radice la musica che cura l’anima | Aiuto i giovani a scrivere canzoni Così si affronta il disagio psichico

Le canzoni sono un balsamo per l’anima e la mente: quando le ascolti, quando le canti, ma soprattutto quando le scrivi. Ne è convinto Francesco Radice, cantautore 37enne di Desio laureato in Psicologia clinica e riabilitazione e in Fisioterapia e diplomato in “Contemporary writing and production” al Cpm di Milano. Francesco ha deciso di mettere le sue eclettiche competenze al servizio di un progetto che ha già dato i primi frutti: aiutare adolescenti alle prese con problemi mentali attraverso la creazione guidata di canzoni. "Il Set (Songwriting espressivo e terapeutico) è un’attività di creazione da zero di un brano musicale – si legge sul suo sito – Consiste nel prendere familiarità con i propri vissuti e con la propria voce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

