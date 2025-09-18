Race for the Cure ai Giardini Margherita fino a domenica il Villaggio della Salute fra musica solidarietà e sport | programma

Bologna, 18 settembre 2025 – Il Comitato Emilia-Romagna di Komen Italia si prepara a dare il via alla 19esima edizione della Race for the Cure, a tagliare il nastro d’inizio (venerdì alle ore 12), assieme alla presidente del Comitato Emilia-Romagna di Komen Italia, Carla Farelli e a istituzioni cittadine, sarà la Madrina della manifestazione, Silvia Mezzanotte, tra le più apprezzate interpreti del panorama musicale italiano. La musica sarà infatti il trait d’union della giornata: a sera Il concerto di Alice Cucaro. Per la cronaca la corsa di solidarietà è in programma domenica mattina dai Giardini Margherita dalle ore 10 (due i percorsi di 5 e 2 chilometri). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Race for the Cure, ai Giardini Margherita fino a domenica il Villaggio della Salute fra musica, solidarietà e sport: programma

