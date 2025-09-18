Racconti da Gaza | Un viaggio verso la morte che costa quasi mille euro

"Non è uno sfollamento, è un viaggio verso la morte". Queste le parole di Ne'man Abu Jarad, cittadino palestinese proveniente dal Nord della Striscia di Gaza. L'uomo racconta le difficoltà che lui e la sua famiglia stanno affrontando ogni giorno: dalla mancanza di cibo agli spostamenti forzati passando per la perdita dei propri terreni, distrutti dai raid di Israele. "Eravamo vicini alle nostre case. Il sogno di tornare era vicino, speravamo si sarebbe raggiunto un accordo e che saremmo tornati. Ora, sembra che non torneremo mai più. Stiamo partendo verso l'ignoto. Il terreno che ho trovato ieri potrebbe non esserci più oggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Racconti da Gaza: "Un viaggio verso la morte che costa quasi mille euro"

L’invasione di Gaza City: «È la guerra di Bibi». I racconti: «Ho visto una bimba senza testa»

