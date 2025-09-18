Pesaro, 18 settembre 2025 – Un minuto di TikTok per raccontare la propria esperienza e trasformarla in un messaggio di ribellione nei confronti degli uomini violenti. Una trentenne di Pesaro, impiegata pubblica, aveva deciso di parlare apertamente: “Non siamo oggetti, non avete alcun diritto su di noi. Gli uomini non hanno firmato un certificato di proprietà”. Non un atto di accusa generico, ma un invito ad altre donne a non sottostare ai soprusi, a ribellarsi. Nel video, la frase più forte: “Il mio ex ha tentato di uccidermi”. Tanto è bastato perché lui, riminese disoccupato, con precedenti penali per maltrattamenti, si sentisse diffamato e provasse a trascinarla in tribunale, chiedendo 15mila euro e l’azzeramento del debito da 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Racconta su TikTok le violenze dell’ex, lui la querela, il giudice gli dà torto