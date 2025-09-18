Rabbia Ultras | | Attacco frontale all’ambiente

Gli Ultras 1898 nella giornata di ieri hanno voluto esprimere tutto il proprio dissenso nei confronti della nuova sanzione comminata dal Giudice sportivo dopo la trasferta di Perugia. "È in atto un attacco frontale allambiente Ascoli: squadra, tifoseria, città – si legge nella nota –. Il nostro allenatore squalificato per 9 (7 in campionato e 2 in Coppa Italia di C) giornate come se fosse un delinquente. Settori ospiti ridotti al minimo, come a Terni, comunicati all’ultimo secondo. Curva squalificata e sospesa per cori ‘troppo ideologici’. Multati per cori contro avversari inesistenti. Orari assurdi per il derby di coppa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

