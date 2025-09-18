Da ieri Stefano Giammarioli (foto) è il nuovo direttore generale e sportivo del Rimini. Un solo uomo, quindi, al comando del progetto sportivo della proprietaria Giusy Anna Scarcella. E ora c’è soltanto da capire quanto durerà il suo incarico, visto il viavai di dirigenti nell’ultimo mese e mezzo. "Non nascondo che se questa situazione me la fossi trovata da un’altra parte – risponde a chi gli chiede perché abbia accettato – mi sarebbe interessata poco o niente, ma qui siamo a Rimini, sono a un’ora e un quarto da casa, in una piazza conosciuta da tutti, ambita da tanti, con delle prospettive di lavoro incredibili". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Rimini. Il nuovo ds Giammarioli: "Due mesi per capire che succede»