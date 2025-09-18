Questo sterminio non doveva ripetersi | fiaccolata per Gaza a Grotte
I messaggi di invito rimbalzano su Whatsapp, così come sulle messaggerie dei social. Sabato 27, a partire dalle ore 19, a Grotte ci sarà una fiaccolata per Gaza. Un corteo di solidarietà pro-Palestina per sensibilizzare il paese di Grotte, ma non soltanto, di fronte a quello che è un genocidio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: sterminio - doveva
Oggi, il mio corpo era un massacro trasmesso in TV. Oggi, il mio corpo era un massacro che doveva stare dentro frasi ad effetto e un numero limitato di parole. Oggi, il mio corpo era un massacro trasmesso in TV che doveva stare dentro frasi ad effetto e un nu - facebook.com Vai su Facebook
Questo sterminio non doveva ripetersi: fiaccolata per Gaza a Grotte; Una fiaccolata per la Palestina, un'iniziativa del comitato per sensibilizzare sul tema; 'Ferrara per la Palestina' in protesta: Netanyahu impiccato, Salvini e Meloni 'ricercati'.