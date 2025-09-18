Questo è football da femminucce | Trump contro la nuova regola Nfl che serve a evitare danni neurologici ai giocatori

La nuova stagione Nfl è appena cominciata e, tra i tifosi, c’è ancora chi fatica ad abituarsi a un cambiamento che ha rivoluzionato uno dei momenti più iconici del football americano: il calcio d’inizio. La regola, introdotta in via sperimentale l’anno scorso e resa definitiva da questa stagione, ha cambiato il volto delle partite. E La lega è convinta di aver preso la giusta decisione. Le statistiche infatti, consultabili sul sito ufficiale della Nfl, mostrano come i giocatori oggi corrano meno rischi per la loro salute rispetto al passato. Ma non tutti sono d’accordo. A guidare la schiera dei critici c’è soprattutto Donald Trump, che su Truth Social ha tuonato contro la nuova regola definendola “football da femminucce, un male per l’America”, chiedendone l’abolizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

