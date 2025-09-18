Questo Cesena può arrivare in alto Pronti a migliorarci sempre di più
"Il calcio è difficile, il campionato è lungo, andiamo avanti così". Non si sbilancia il presidente John Aiello. Scaramantico e tifoso, ma già entusiasta del nuovo Cesena. Presidente, Cesena in vetta seppur in coabitazione con Modena, Palermo e Frosinone, a 3 giornate dall’inizio del campionato. Se l’aspettava questa partenza sprint? "Non è una sorpresa, sono contento, riponiamo tanta fiducia nel mister e nella squadra. Ma siamo solo all’inizio. Mi aspetto un bel campionato perchè la squadra c’è, il mister al secondo anno con noi è molto preparato. Ho visto una squadra mentalmente forte, carica e anche buon arbitraggi, anche se quell’intervento su Ciervo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cesena - arrivare
Cesena, dopo Olivieri pure Abiuso. Ciervo può arrivare in prestito
Rockin 1000 a Cesena 2025: programma, biglietti e come arrivare
Futsal, il Cesena si rafforza con il laterale Hachimi: "Vorrei arrivare il più in alto possibile"
? Gol, emozioni, spettacolo. La nuova stagione della Futsal Cesena sta per iniziare e non vediamo l’ora di avervi al nostro fianco! In questo video riviviamo alcune delle reti più belle dello scorso anno… ma il bello deve ancora arrivare vieni a sosten - facebook.com Vai su Facebook
"Questo Cesena può arrivare in alto. Pronti a migliorarci sempre di più" - Partenza sprint, la proprietà punta ad un campionato importante e programma nuovi investimenti "La squadra ha potenziale e ci fidiamo del mister. Come scrive ilrestodelcarlino.it