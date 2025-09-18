Questo Cesena può arrivare in alto Pronti a migliorarci sempre di più

"Il calcio è difficile, il campionato è lungo, andiamo avanti così". Non si sbilancia il presidente John Aiello. Scaramantico e tifoso, ma già entusiasta del nuovo Cesena. Presidente, Cesena in vetta seppur in coabitazione con Modena, Palermo e Frosinone, a 3 giornate dall'inizio del campionato. Se l'aspettava questa partenza sprint? "Non è una sorpresa, sono contento, riponiamo tanta fiducia nel mister e nella squadra. Ma siamo solo all'inizio. Mi aspetto un bel campionato perchè la squadra c'è, il mister al secondo anno con noi è molto preparato. Ho visto una squadra mentalmente forte, carica e anche buon arbitraggi, anche se quell'intervento su Ciervo.

