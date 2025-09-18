Questi sei paesi dell' Umbria sono da visitare e testimoniano che la regione è un gioiello

Da Rasiglia, definita "La piccola Venezia", passando per Scarzuola, fino a Narni: ecco dove andare per un weekend perfetto, tra natura incontaminata, ritmi lenti e eccellenze enogastronomiche, tutte con ingredienti a km zero, Un tour che esalta le bellezze del centro Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Questi sei paesi dell'Umbria sono da visitare e testimoniano che la regione è un gioiello

L'Umbria invecchia, cinque paesi con (quasi) solo pensionati: l'età media dei residenti dei comuni

La Grande Pedalata Lungo la Fascia Olivata Assisi - Spoleto - 19 ottobre 2025 In Umbria ci stiamo preparando per festeggiare l'arrivo dell'olio nuovo, 1 mese intero, dal 18 ottobre al 16 novembre 2025 di feste tra gli ulivi, nei paesi, nelle città d'arte e nei borghi - facebook.com Vai su Facebook

Panicale, paese incantato con radici nel Medioevo - Pochi chilometri oltre il confine toscano della provincia di Siena, l'Umbria offre un paese gioiello, insignito della bandiera arancione del Touring Club: è Panicale, comune dall'antica storia che aff ... Secondo lanazione.it