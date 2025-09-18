Tanto bello da vedere quanto fragile. Questa è la frase che meglio descrive gli ultimi anni di carriera di Paulo Dybala. Una classe infinita, ma che è stata accompagnata da continui problemi fisici che non hanno permesso l’espressione massima dell’estro di un fuoriclasse assoluto. Non tutti hanno il privilegio di riuscire a toccare il pallone in quel modo, di danzare letteralmente su quell’oggetto rotondo, che molti si limitano semplicemente a calciare, ma la Joya si. La sua unicità si vedeva ai tempi del Palermo, l’ha confermata alla Juventus e ne ha dato un assaggio importante anche con la maglia della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Questa è la fine tra Dybala e la Roma? Tanto bello quanto fragile