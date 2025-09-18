Quello che dobbiamo imparare dall’assassinio di Charlie Kirk Il commento di Monti

Qualche giorno fa un ragazzo di 31 anni, è stato ucciso. È stato ucciso per le proprie idee politiche. È stato ucciso per il proprio attivismo. Prima di sottolineare che quel ragazzo si chiamasse Charlie Kirk, e prima ancora di indicare con quale schieramento politico si identificasse, è bene ricordare che era un essere umano che è stato ucciso per le proprie idee e per il modo “efficace” con cui tali idee venivano divulgate. È chiaro che qui non si intenda in alcun modo fare un’apologia di Kirk. L’incipit di questa riflessione, pur essendo un artificio retorico che sicuramente verrà utilizzato da chi in questo momento vuol fare di Kirk un simbolo, viene qui utilizzato per portare la riflessione su un punto che non deve assolutamente essere posto in secondo piano: la necessità di generare una società che impari nuovamente il dibattito e lo scontro verbale come strumento per non cedere agli estremismi di una fazione o dell’altra, non perché idee radicali siano necessariamente sbagliate, ma perché spesso le polarizzazioni e l’abuso di ideologia minano la capacità di libero arbitrio, che invece dovrebbe rappresentare la condizione di base delle nostre democrazie. 🔗 Leggi su Formiche.net

