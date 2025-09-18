quel vecchio democristiano di donald trump

Passata la tempesta di insulti di una sinistra ignara dell'esistenza di Charlie Kirk nella vita di milioni di americani ed europei di età compresa fra i 15 e i 30 anni, possiamo rovesciare la surreale teoria del fascismo trumpiano in America. Perché l'omicidio dell'influencer conservatore, freddato mentre discuteva in un campus con persone di idee diverse dalla sua (roba che gli atenei italiani si sognano di notte, in preda a ideologie e delinquenti che interrompono le lezioni e menano i professori nel nome della pace in Palestina), è una data che resterà nella storia degli Usa. Ci mostra all'improvviso chi è davvero Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

