Quel tesoro di Cheese tra le Langhe e Torino
La XV edizione di Cheese arriva a Bra 28 anni dopo il primo appuntamento. In quasi tre decenni ha saputo connettersi al tessuto cittadino braidese tanto da rappresentare oggi un evento. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: quel - tesoro
Graffiti, riviste e locandine nell’archivio del Leoncavallo. “Dopo lo sgombero salvate quel tesoro”
Basilio il Grande, maestro di vita cristiana (Atti del XXX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, Bose, 3-6 settembre 2024) Basilio ci viene incontro innanzitutto come credente, invitandoci ad accogliere dalle sue mani quel tesoro che, una - facebook.com Vai su Facebook
Quel tesoro di Cheese tra le Langhe e Torino; CL choc, il meeting va all’Arabia Saudita; Il Torino Calcio in ritiro a Mondovì.