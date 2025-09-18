Queer Boom party a Montefiascone la prima festa queer della Tuscia

Il 20 settembre, dalle ore 21, a Montefiascone è organizzato il primo party queer della Tuscia. L'ingresso e il parcheggio sono gratis per tutti.Dalle ore 22,30 sono organizzati drag show con Melodia, ballerini e sputafuoco e dj set pop e queer hits con Paky Chulo. È anche possibile anche cenare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it