Quattro su quattro la Salernitana vola capolista solitaria del girone C a punteggio pieno

La partita, disputata presso lo stadio Arechi, è stata caratterizzata da un intenso scontro tra le due squadre, con i granata che hanno dovuto sudare non poco per mantenere il proprio primato in classifica L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Quattro su quattro, la Salernitana vola, capolista solitaria del girone C a punteggio pieno

Salernitana, Faggiano dopo la quarta vittoria consecutiva: 'Prestazione importante, il mercato resta chiuso fino a gennaio'; Salernitana, contro l'Atalanta U23 basta un guizzo di Ferraris: granata in vetta a punteggio pieno; Serie C, girone C: il Casarano vola a 7 punti in 4 partite.

Serie C: la Salernitana vince anche il recupero e vola. La nuova classifica - Dopo una estate piena di polemiche e la forte contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà per le due retrocessioni consecutive che hanno portato la Salernitana dalla serie A alla C, un avvi ... Lo riporta citynow.it

Non c'è solo Gigio. In casa Donnarumma fa festa anche Antonio: rigore parato e la Salernitana vola - L'ex Psg blinda la porta all'esordio con la maglia del Manchester City contro lo United. Riporta gazzetta.it