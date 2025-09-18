Quattro 16enni su un'auto rubata speronano una volante della Polizia e si ribaltano | segnalati al tribunale

Nella notte tra lunedì e martedì a Pavia quattro 16enni alla guida di un'auto rubata hanno forzato un posto di blocco della Polizia, speronando la volante e ribaltandosi. I ragazzi sono stati soccorsi dal personale sanitario e segnalati al tribunale dei minori per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

