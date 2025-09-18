Quasi 300 milioni di persone soffrono la fame nel mondo

Tv2000.it | 18 set 2025

Sono 295 i milioni di persone nel mondo che soffrono la fame. Numeri in crescita causati da conflitti, carestie e catastrofi ambientali. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

quasi 300 milioni di persone soffrono la fame nel mondo

