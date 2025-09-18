Quarto Grado le anticipazioni di venerdì 19 settembre

Venerdì 19 settembre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. È cominciato il processo nei confronti di Louis Dassilva, imputato per omicidio volontario e pluriaggravato. I tre figli della 78enne sono certi della colpevolezza dell’uomo, mentre la moglie di Dassilva, Valeria, continua a difenderlo e a credere nella sua innocenza. Al centro della puntata, anche il caso di Lily Resinovich. 🔗 Leggi su 361magazine.com

