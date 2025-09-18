Quarticciolo al setaccio 4 arresti e kg di droga sequestrati

Roma, 18 settembre 2025 – Ancora controlli dei carabinieri della compagnia Roma Casilina, d’intesa con la Procura, nel quartiere Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità, con particolare attenzione agli illeciti inerenti alle sostanze stupefacenti. Il bilancio dell’attività è di 4 persone arrestate e il sequestro di circa 3 kg di droga, tra cocaina, crack e hashish, suddivisi in più di 5.100 dosi. Nello specifico, a seguito della perquisizione domiciliare ed ispezione dei luoghi antistanti l’abitazione di un 59enne italiano, già noto per precedenti reati, grazie al fiuto del cane Nathan i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2,8 kg di cocaina e crack, suddivisi in 5. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it