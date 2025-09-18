Quarantesima Coppa degli Assi la Consulta della bicicletta chiede parcheggi per i mezzi a due ruote
In occasione della prossima quarantesima Coppa degli Assi che si terrà dal 26 al 28 settembre e dal 2 al 5 ottobre prossimi, la Consulta della bicicletta di realizzare un parcheggio gratuito per le bici per alleggerire il traffico e offrire l'opportunità di raggiungere l'evento in mobilità dolce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
