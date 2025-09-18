Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 18 Settembre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 34,8 euroMWh, che corrisponde a circa 0,329 euroSmc (utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento recente del PSV: tendenza e analisi Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati nella prima metà di settembre. Dopo aver raggiunto valori superiori a 37 euroMWh (0,346 euroSmc) tra l’11 e il 12 Settembre 2025, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi intorno ai 34-35 euroMWh (0,318-0,327 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: vale - oggi
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Disegnò la “sua” borsa su un sacchetto per il vomito. Oggi vale 10 milioni di dollari: all’asta la prima Birkin
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
QUOTAZIONE ORO USATO – SECONDA SETTIMANA DI SETTEMBRE 2025 Hai oro usato da vendere? Scopri quanto vale oggi, con dati aggiornati e analisi professionale. Nel nostro nuovo articolo trovi: Quotazioni reali della settimana Andamento del - facebook.com Vai su Facebook