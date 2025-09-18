Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 18 Settembre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 34,8 euroMWh, che corrisponde a circa 0,329 euroSmc (utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento recente del PSV: tendenza e analisi Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati nella prima metà di settembre. Dopo aver raggiunto valori superiori a 37 euroMWh (0,346 euroSmc) tra l’11 e il 12 Settembre 2025, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi intorno ai 34-35 euroMWh (0,318-0,327 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

