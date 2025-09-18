Al Meta Connect 2025, Meta ha finalmente svelato la nuova generazione dei suoi occhiali smart Ray-Ban, ossia i Meta Ray-Ban Display. La grande novità? Un display a colori integrato nella lente, una caratteristica a lungo attesa dagli appassionati di tecnologia. Disponibile in preordine al prezzo di 799 dollari, questo modello smart promette un’esperienza utente rivoluzionaria grazie anche all’innovativo braccialetto neurale Meta Neural Band. Oltre al display con risoluzione 600 x 600 e campo visivo di 20 gradi, i Meta Ray-Ban Display offrono numerose funzionalità: notifiche di messaggi, non solo WhatsApp, ma anche iOS e Android, navigazione turn-by-turn, integrazione con app come WhatsApp e Instagram per guardare reel e fare videochiamate, e back visivo sulle query a Meta AI. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Quanto costano e cosa fanno davvero i Ray-Ban Meta Display, gli occhiali che si controllano dal polso