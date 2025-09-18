Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore che varia quotidianamente in base alle dinamiche di domanda e offerta sui mercati energetici. Al 18 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,112 €kWh (ovvero 112,49 €MWh), in linea con i valori medi registrati nelle ultime settimane. Per chi sceglie il mercato libero, il prezzo dell’energia può essere legato direttamente al PUN, con offerte che prevedono un ricarico variabile a seconda del fornitore. Tuttavia, è importante ricordare che al prezzo dell’energia vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che incidono in modo significativo sulla bolletta finale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
