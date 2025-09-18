Quando si gioca Kazakistan-Italia Qualificazioni Europei calcio a 5 | orario ritorno programma

Giocare l’andata pensando anche al ritorno. La nazionale italiana di calcio a 5 per qualificarsi agli Europei 2026 dovrà superare nel doppio confronto playoff il Kazakistan di Higuita e soci. Oggi alle 20 scatta il primo round della sfida, a Fasano, ma in lontananza inizia a stagliarsi anche l’ombra del secondo e ancor più decisivo atto del duello di lusso di questi spareggi: in programma il 23 settembre, ad Astana dalle ore 16.30 italiane, le 19.30 locali. Gli uomini di Salvo Samperi non devono sbagliare un solo secondo dei complessivi 80 minuti che stanno per arrivare. Andare o non andare agli Europei 2026 farebbe una differenza enorme nella valutazione di un percorso e negli sviluppi di un movimento che negli ultimi anni, fatta eccezione per gli ottimi risultati al femminile ottenuti dalla nazionale di Francesca Salvatore, sta soffrendo tantissimo il fatto di non essere più un riferimento planetario. 🔗 Leggi su Oasport.it

