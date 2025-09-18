Quando si gioca Italia-Argentina Mondiali volley 2025 | orario ottavi tv programma streaming

L’Italia affronterà l’Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. Gli azzurri sono riusciti ad accedere alla fase a eliminazione diretta in quel di Manila dopo aver seriamente rischiato l’eliminazione. La nostra Nazionale aveva aperto la rassegna iridata con un successo per 3-0 contro l’Algeria, poi ha perso al tie-break contro il Belgio e nello spareggio decisivo è riuscita a regolare l’Ucraina con il massimo scarto. I Campioni del Mondo in carica sono entrati tra le migliori sedici compagini a livello internazionale, a differenza ad esempio di grandi potenze come Francia e Brasile, clamorosamente estromesse dall’evento all’altezza della fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

