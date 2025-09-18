Quando scende il termometro virus e cuore trovano terreno fertile
Il primo brusco abbassamento di temperatura sorprende spesso l’organismo impreparato, spalancando la porta a quei disturbi stagionali che ogni anno mettono alla prova difese immunitarie, vie respiratorie e, soprattutto, la serenità di chi è più fragile. Il cuore sotto pressione La discesa del termometro non mette in allarme soltanto naso e gola: per chi convive . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: scende - termometro
Nevica ad agosto sulla Marmolada: il termometro scende fino a -2 gradi | GUARDA
"Ma l’estate è una scusa, il caldo è solo un pretesto per regredire esteticamente e moralmente, per tornare rozzi e selvaggi e lì restare anche quando il termometro scende. I neopitecantropi non metteranno la camicia (figuriamoci la cravatta) nemmeno in autun - facebook.com Vai su Facebook
"Il caldo è solo un pretesto per regredire esteticamente e moralmente, per tornare rozzi e selvaggi e lì restare anche quando il termometro scende. I neopitecantropi non metteranno la camicia (figuriamoci la cravatta) nemmeno in autunno": - X Vai su X
Cosa succede al nostro corpo se in casa non c'è il riscaldamento?; Mette a rischio il cuore ma non causa l'influenza: tutti i segreti (e i falsi miti) del freddo.