di Andrea Lorentini Non ha tradito le attese " Sport Senza Frontiere ", evento organizzato nell’ambito del Festival del Calcio Italiano – Rever, ospitato nell’Auditorium "Aldo Ducci". Numerosi gli interventi e le voci dei protagonisti e di quelle associazioni che fanno dello sport il grimaldello per abbattere ogni barriera. Una giornata che è stata riflessione sul valore inclusivo della pratica sportiva e di come venga messa concretamente in pratica nelle varie realtà. Dopo i saluti istituzionali del delegato provinciale del Coni, Alberto Melis, hanno preso la parola Edoardo Cerofolini e Andrea Cetoloni in rappresentanza del Circolo Schermistico Italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quando lo sport non ha frontiere. La giornata contro i pregiudizi