Negli ultimi giorni, potreste essere incappati nei commoventi tributi di Bob Dylan, Mick Jagger, Bruce Springsteen e tanti altri artisti dedicati alla memoria di Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre durante un incontro con gli studenti della Utah Valley University, a Orem. Sebbene l’assassinio dell’attivista repubblicano abbia effettivamente scosso gli Stati Uniti e il resto del mondo, vedere il Menestrello di Duluth affranto per la morte del braccio destro di Trump, e intento a dedicargli una struggente versione live di Blowin’ In The Wind potrebbe sembrare bizzarro e, in effetti, chi è rimasto perplesso di fronte a queste immagini non ha torto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quando l’IA diventa macabra: spopolano sul web i tributi delle stelle del rock a Charlie Kirk, ma sono finti