Quando la finale di Nadia Battocletti nei 5000 metri? Orario tv elenco delle avversarie
Nadia Battocletti ha superato in scioltezza le batterie dei 5000 metri e si è guadagnata il pass per la finale ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Appuntamento a sabato 20 settembre (ore 21.29 locali, le 14.29 in Italia) per una gara che promette scintille ed in cui la fuoriclasse azzurra andrà a caccia della seconda medaglia in questa rassegna iridata. La 25enne trentina aveva cominciato infatti il suo Mondiale nella capitale nipponica con un meraviglioso argento sui 10.000 metri, eguagliando il piazzamento di Parigi 2024 e confermandosi a tutti gli effetti una delle big del mezzofondo globale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: finale - nadia
Europei a squadre, Nadia Battocletti non sbaglia! Vince i 5000 con un super finale
Nadia Battocletti controlla Chebet e avanza in finale sui 5000 ai Mondiali. Kipyegon risponde
Nadia Battocletti: “Qualifica liscia, in finale ci si scatena. Furlani sembra un supereroe”
NADIA LA FINALE C’ÈÈÈÈ Gestisce, convince e si qualifica: Battocletti si giocherà i 5000 metri ai Mondiali di Tokyo! ? “Questa qualifica è filata liscia, ma è in finale che ci si scatena”. Appuntamento a sabato per l’ultimo atto! NON VEDIAMO L’ORAAAA - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Mondiali di #Atletica a #Tokyo2025. #NadiaBattocletti, dopo l'argento nei #10.000, va in finale nei #5000. “Pretendo sempre tanto da me. Sabato sarà una gara complessa”: le sue parole, al microfono di #DanieleFortuna #Radio1 - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Mondiali di atletica: Battocletti vola in finale nei 5000; Mondiali Tokyo - Tutto facile per Nadia Battocletti in batteria, 2ª dietro a Chebet e finale in tasca: rivivi il finale.
Mondiali di atletica: Battocletti, via alla sua batteria dei 5000 - Nella sesta giornata a Tokyo, l'azzurra sarà impegnata nelle batterie. Scrive gazzetta.it
Battocletti in finale dei 5000 metri ai Mondiali. Tavernini e Pieroni eliminate nell'alto - L'azzurra ha chiuso al secondo posto la sua batteria in 14'46''36, prima Chebet in 14'45''59. tuttosport.com scrive