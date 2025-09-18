Nadia Battocletti ha superato in scioltezza le batterie dei 5000 metri e si è guadagnata il pass per la finale ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Appuntamento a sabato 20 settembre (ore 21.29 locali, le 14.29 in Italia) per una gara che promette scintille ed in cui la fuoriclasse azzurra andrà a caccia della seconda medaglia in questa rassegna iridata. La 25enne trentina aveva cominciato infatti il suo Mondiale nella capitale nipponica con un meraviglioso argento sui 10.000 metri, eguagliando il piazzamento di Parigi 2024 e confermandosi a tutti gli effetti una delle big del mezzofondo globale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la finale di Nadia Battocletti nei 5000 metri? Orario, tv, elenco delle avversarie