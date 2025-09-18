Cinque giorni dopo aver conquistato un meraviglioso argento sui 10.000 metri, Nadia Battocletti non vuole accontentarsi e si rimette in gioco cimentandosi nelle batterie dei 5000 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento allo stadio Nazionale di Tokyo. La regina del mezzofondo europeo spera di migliorare su questa distanza il quarto posto delle Olimpiadi di Parigi 2024, ma per salire sul podio iridato dovrà vedersela con alcune avversarie di livello stellare come le keniane Beatrice Chebet, Faith Kipyegon e Agnes Ngetich, oltre alle etiopi Gudaf Tsegay, Medina Eisa e Birke Haylom. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gareggia Nadia Battocletti nei 5000 metri ai Mondiali di atletica 2025: orario, tv, streaming