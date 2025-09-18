Quando corre Nadia Battocletti oggi nei 5000 metri ai Mondiali di atletica 2025 | orario tv streaming

Cinque giorni dopo aver conquistato un meraviglioso argento sui 10.000 metri, Nadia Battocletti non vuole accontentarsi e si rimette in gioco cimentandosi nelle batterie dei 5000 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento allo stadio Nazionale di Tokyo. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 12.05 La regina del mezzofondo europeo spera di migliorare su questa distanza il quarto posto delle Olimpiadi di Parigi 2024, ma per salire sul podio iridato dovrà vedersela con alcune avversarie di livello stellare come le keniane Beatrice Chebet, Faith Kipyegon e Agnes Ngetich, oltre alle etiopi Gudaf Tsegay, Medina Eisa e Birke Haylom. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando corre Nadia Battocletti oggi nei 5000 metri ai Mondiali di atletica 2025: orario, tv, streaming

In questa notizia si parla di: corre - nadia

Nadia Battocletti salta la Diamond League Londra: perché non corre i 5000 e i prossimi passi

Quando corre Nadia Battocletti ai Mondiali di atletica 2025: orari 5000 e 10000 metri, programma, tv, streaming

Quando corre Nadia Battocletti oggi i 10000 metri ai Mondiali: orario, avversarie, tv, streaming

NADIAAAAAAA La concorrenza era stratosferica, ma lei non molla mai… E SI PRENDE UNA MEDAGLIAAAAAA! Battocletti è sontuoso argento mondiale nei 10.000 metri a Tokyo! NON LA FERMA NESSUNOOOOO #ItaliaTeam #WorldAthleticsCham - X Vai su X

Ai Mondiali di Atletica a Tokyo, una grande Nadia Battocletti lucida, conscia del suo valore, corre da grande campionessa la finale dei 10000 metri su pista tenendo testa a Kenya ed Etiopia che giocano di squadra spaccando il gruppo prima di metà gara. Ma l' - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali di atletica, il programma di oggi: Battocletti e Pernici in gara, orari e dove vedere in TV; Quando corre Nadia Battocletti oggi i 10000 metri ai Mondiali: orario, avversarie, tv, streaming; Nadia Battocletti ai Mondiali di Tokyo 2025: programma, orario e dove vedere le gare in diretta · Atletica.

Nadia Battocletti ai Mondiali di Tokyo 2025: programma, orario e dove vedere le gare in diretta · Atletica - La talentuosa mezzofondista italiana è tra i nomi più attesi della spedizione azzurra in Giappone. olympics.com scrive

Nadia Battocletti, argento nei 10mila metri ai Mondiali di atletica: «Sto vivendo un sogno» - Splendida prova dell'azzurra, seconda dietro solo a Chebet: stesso risultato delle Olimpiadi di Parigi 2024 ... Da corriere.it