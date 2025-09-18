Quando anche le mosche migrano | i sirfidi viaggiano in mare e usano le piattaforme petrolifere per riposare

Piccole e spesso ignorate, le mosche appartenenti alla famiglia dei sirfidi migrano per centinaia di km tra Nord e Sud Europa trasportando polline, volando in mezzo al mare e fermandosi persino sulle piattaforme petrolifere per riposare, esattamente come fanno molti uccelli migratori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

