Qatar | denunceremo Israele alla Cpi
3.34 Il Qatar intraprenderà un'azione legale contro Israele presso la Corte penale internazionale (Cpi) dopo che l'esercito israeliano (Idf) ha bersagliato alti funzionari di Hamas a Doha. Il ministro qatariota Mohammed Al-Khulaifi ha fatto sapere sul suo account X di aver incontrato il vice procuratore della Cpi,Nazhat Khan: "Ho ribadito l'impegno del Qatar a sostenere il percorso della giustizia internazionale e a garantire che coloroche hanno commesso crimini siano ritenuti responsabili e non sfuggano alla punizione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
