Putin | 700mila soldati su fronte ucraino

Servizitelevideo.rai.it | 18 set 2025

19.52 Oltre 700mila militari russi sono schierati lungo la "linea di contatto" in Ucraina, dove Mosca porta avanti da mesi operazioni offensive. Lo ha detto il presidente russo, Putin, durante una riunione con alcuni parlamentari. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina più di tre anni e mezzo fa, la Russia ha mobilitato enormi risorse umane e materiali, subendo però pesanti perdite secondo le stime di media indipendenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

