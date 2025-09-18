Putin sta preparando una nuova generazione di soldati per le prossime guerre Non si fermerà all’Ucraina
Roma, 18 settembre 2025 – “Chi in Italia rifiuta di sostenere Kiev dovrebbe chiedersi: come fermeremo l’aggressore?”, è quanto sostiene Oleksandra Matviichuk, avvocata per i diritti umani e Nobel per la pace 2022. In un’intervista rilasciata a Euractiv Italia in occasione di una sua recente visita a Roma in cui ha incontrato anche Papa Leone XIV, Matviichuk commenta gli orrori della guerra in Ucraina e i tentativi di Vladimir Putin di estendere il conflitto anche all’Europa, come sottolineando che Mosca sta testando la capacità di risposta dell’Ue. “Gli ucraini sognano la pace, ma la pace non arriva se chi è aggredito smette di difendersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: putin - preparando
Zelensky: Putin "non si sta preparando a porre fine alla guerra"
Zelensky: Putin non sta preparando pace, presenterà incontro con Usa come vittoria personale – Il video
The Sun: Putin is likely preparing an invasion of the Suwalki Corridor — NATO's so-called Achilles' heel. Such a move could cut off the Baltic states from the rest of the Alliance. The Sun: Putin sta probabilmente preparando un'invasione del Corridoio - facebook.com Vai su Facebook
Viviamo in un tempo in cui tutto sembra gridarci che il mondo si sta preparando alla guerra. L’incontro tra Putin, Xi e Modi - leader che rappresentano quasi la metà della popolazione mondiale - suggellato dalla parata militare in pompa magna è un segnale ev - X Vai su X
Premio Nobel Matviichuk: “Putin prepara una nuova generazione di soldati. Non si fermerà all’Ucraina”; Zelensky: Per Putin una vittoria. Il Dipartimento di Stato: Trump vuole la fine della carneficina - Zelensky: Prima il cessate il fuoco, poi la diplomazia; Putin sta preparando una nuova offensiva in Ucraina?.
“Putin sta preparando una nuova generazione di soldati per le prossime guerre. Non si fermerà all’Ucraina” - La premio Nobel Oleksandra Matviichuk, in visita a Roma dal Papa, denuncia torture e deportazioni di bambini nei territori occupati. quotidiano.net scrive
Zelensky: Putin non sta preparando pace, presenterà incontro con Usa come vittoria personale - (Agenzia Vista) Kiev, 12 agosto 2025 “Putin non sta preparando un cessate il fuoco o la fine della guerra, vuole presentare il suo incontro con gli Usa come una vittoria personale”. Come scrive affaritaliani.it