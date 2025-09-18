Putin sta preparando una nuova generazione di soldati per le prossime guerre Non si fermerà all’Ucraina

Roma, 18 settembre 2025 – “Chi in Italia rifiuta di sostenere Kiev dovrebbe chiedersi: come fermeremo l’aggressore?”, è quanto sostiene Oleksandra Matviichuk, avvocata per i diritti umani e Nobel per la pace 2022. In un’intervista rilasciata a Euractiv Italia in occasione di una sua recente visita a Roma in cui ha incontrato anche Papa Leone XIV, Matviichuk commenta gli orrori della guerra in Ucraina e i tentativi di Vladimir Putin di estendere il conflitto anche all’Europa, come sottolineando che Mosca sta testando la capacità di risposta dell’Ue. “Gli ucraini sognano la pace, ma la pace non arriva se chi è aggredito smette di difendersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

