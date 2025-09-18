Putin schiera 700mila militari al fronte Trump | Deluso ma non voglio III guerra mondiale

Resta alta la tensione a Est, al confine tra Ucraina e Russia. Putin mostra i muscoli e, dopo essersi fatto riprendere in divisa, afferma di aver schierato oltre 700mila soldati al fronte. Parole che suscitano la reazione di Donald Trump che si è detto "molto deluso". Per il presidente Usa "siamo vicini alla terza guerra mondiale" perché il presidente russo "non rispetta la leadership Usa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin schiera 700mila militari al fronte. Trump: "Deluso, ma non voglio III guerra mondiale"

In questa notizia si parla di: putin - schiera

Putin schiera altri 50 mila uomini mentre infuria la guerra dei droni: a che punto è la guerra in Ucraina

Putin schiera altri 50 mila uomini mentre infuria la guerra dei droni: cosa succede in Ucraina

Putin prepara la spallata all’Ucraina e schiera 50mila soldati

#TG2000 - La #Polonia schiera le truppe. Esercitazioni tra #Russia e #Bielorussia #12settembre #Tusk #DonaldTusk #Nawrocki #Putin #RussiaUkraineWar #Droni #NATO #Poland #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Bettini inneggia a #Trump contro l’Europa, #Dalema va da #Putin e #XiJinping . Bersani si schiera contro le garanzie di sicurezza all’Ucraina. Conte, Bonelli e Fratoianni sono da tempo su posizioni di resa a Putin. La sinistra italiana - perché non si può più chi - facebook.com Vai su Facebook

Mosca, la controffensiva nel Kursk: ecco la nuova strategia di Putin; Ucraina, Putin schiera 700mila militari al fronte. Trump: Deluso, ma non voglio III guerra mondiale. La diretta.

Ucraina, Putin schiera 700mila militari al fronte. Trump: "Deluso, ma non voglio III guerra mondiale". La diretta - Resta alta la tensione a Est, al confine tra Ucraina e Russia. Riporta ilgiornale.it

Ucraina, Putin: “Oltre 700mila soldati russi al fronte”. Trump: “Mi ha deluso” - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che oltre 700mila soldati delle forze armate di Mosca sono di stanza lungo la linea di contatto nella zona ... Si legge su lapresse.it