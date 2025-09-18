Putin schiera 700mila militari al fronte Trump | Deluso ma non voglio III guerra mondiale

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta alta la tensione a Est, al confine tra Ucraina e Russia. Putin mostra i muscoli e, dopo essersi fatto riprendere in divisa, afferma di aver schierato oltre 700mila soldati al fronte. Parole che suscitano la reazione di Donald Trump che si è detto "molto deluso". Per il presidente Usa "siamo vicini alla terza guerra mondiale" perché il presidente russo "non rispetta la leadership Usa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

