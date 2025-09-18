Putin | Oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono «oltre 700.000» i militari russi dispiegati «sulla linea del fronte» nell’ Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. Lo riporta l’Afp. Lavrov: Trump deluso perché vuole un soluzione rapida La delusione espressa dal presidente Usa, Donald Trump, nei confronti di Mosca deriva dal suo desiderio di porre fine in fretta alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

