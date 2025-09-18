Putin | Oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina

Feedpress.me | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono «oltre 700.000» i militari russi dispiegati «sulla linea del fronte» nell’ Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. Lo riporta l’Afp. Lavrov: Trump deluso perché vuole un soluzione rapida La delusione espressa dal presidente Usa, Donald Trump, nei confronti di Mosca deriva dal suo desiderio di porre fine in fretta alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

putin oltre 700000 soldati russi al fronte in ucraina

© Feedpress.me - Putin: "Oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina"

In questa notizia si parla di: putin - oltre

Ucraina, telefonata di oltre due ore Macron-Putin: servono cessate il fuoco e negoziati

Putin lancia "Tempesta di luglio": il piano della Russia con oltre 150 navi da guerra

Trump-Putin in Alaska, gelo oltre il circolo polare. La versione del prof. Kupchan

Putin, 'oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina'; Guerra Ucraina, Zelensky visita truppe. Putin: 700.000 soldati russi al fronte. LIVE; Putin, 'oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina'.

putin oltre 700000 soldatiPutin: «Oltre 700mila soldati russi al fronte in Ucraina». Camporini: «Ottimistico che lo Zar non ci attaccherà mai», Anche Zelensky tra i (suoi) militari - 000» i militari russi dispiegati «sulla linea del fronte» nell'Ucraina invasa dalle truppe ... Segnala ilmessaggero.it

putin oltre 700000 soldatiPutin, 'oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina' - 000" i militari russi dispiegati "sulla linea del fronte" nell'Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Putin Oltre 700000 Soldati