Putin | Oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina Trump | Deluso dal capo del Cremlino ma voglio evitare la guerra mondiale

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono «oltre 700.000» i militari russi dispiegati «sulla linea del fronte» nell’ Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. Lo riporta l’Afp. In Ucraina ci sono stati "milioni di morti, soprattutto militari": lo ha denunciato il presidente Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Keir Starmer a Chequers, ribadendo di essere deluso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Putin: "Oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina". Trump: "Deluso dal capo del Cremlino, ma voglio evitare la guerra mondiale"

In questa notizia si parla di: putin - oltre

Ucraina, telefonata di oltre due ore Macron-Putin: servono cessate il fuoco e negoziati

Putin lancia "Tempesta di luglio": il piano della Russia con oltre 150 navi da guerra

Trump-Putin in Alaska, gelo oltre il circolo polare. La versione del prof. Kupchan

ULTIMA ORA - Trump: «Putin mi ha molto deluso». E lo zar: «Sul fronte ucraino oltre 700 mila nostri soldati» - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono "oltre 700.000" i militari russi dispiegati "sulla linea del fronte" nell'Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. #ANSA - X Vai su X

Putin: 'Oltre 700.000 soldati russi al fronte' in Ucraina; Guerra in Ucraina, Putin: «Oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina»; Guerra Ucraina, Zelensky visita truppe. Putin: 700.000 soldati russi al fronte. LIVE.

Putin: "Oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina". Trump: "Deluso dal capo del Cremlino, ma voglio evitare la guerra mondiale" - In Ucraina ci sono stati "milioni di morti, soprattutto militari": lo ha denunciato il presidente Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Keir Starmer a Chequers, ribadendo di essere deluso ... Secondo msn.com

Ucraina, Putin: “700mila soldati russi al fronte”. Trump lo accusa: “Mi ha deluso, ma non voglio la Terza guerra mondiale” - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono “oltre 700mila” i militari russi dispiegati “sulla linea del fronte” nell’Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. Segnala ilfattoquotidiano.it