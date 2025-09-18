Putin assicura | Rallentiamo l' economia per ridurre l' inflazione ma non ci sarà recessione

18 set 2025

Un freno alla crescita economica per controllare l'inflazione. È la ricetta presentata dal presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i parlamentari della Duma, dove ha spiegato che la Russia sta rallentando volutamente l'economia per "garantire stabilità macroeconomica" e. 🔗 Leggi su Today.it

