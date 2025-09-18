Putin assicura | Rallentiamo l' economia per ridurre l' inflazione ma non ci sarà recessione
Un freno alla crescita economica per controllare l'inflazione. È la ricetta presentata dal presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i parlamentari della Duma, dove ha spiegato che la Russia sta rallentando volutamente l'economia per "garantire stabilità macroeconomica" e. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: putin - assicura
Accusa Putin e difende Zelensky, ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina. Il leader Usa assicura: “Riprendiamo subito l’invio di armi a Kiev”
Ucraina, Zelensky in Alaska con Putin? Gli alleati premono su Trump, Vance assicura: “Ci stiamo lavorando”
Trump-Putin: finisce con nessun accordo l'incontro in Alaska ma il presidente Usa assicura: «Grandi progressi»
L'Austria anticipa lo stop al gas russo, atteso per fine anno. "Nessuno resterà al freddo", assicura il governo. Le conseguenze per noi saranno probabilmente limitate: l'import da Mosca è all'8% in Ue e al 2% in Italia, con stoccaggi sopra la media europea - facebook.com Vai su Facebook
Putin assicura: Rallentiamo l'economia per ridurre l'inflazione, ma non ci sarà recessione.
Economia: Putin ed Erdogan cercano di approfondire legami - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sta ospitando il suo omologo russo, Vladimir Putin, per cercare di costruire legami economici piu' profondi. Scrive milanofinanza.it