PUTIFERIO FERRARI: si ritira dal campionato di F1 Ordine inequivocabile di Elkann"> La Ferrari non sta vivendo un periodo molto felice in F1. Le vittorie dei vecchi tempi sono un lontano ricordo. La Ferrari è il team più iconico della Formula 1, l'unico presente in tutte le stagioni dal 1950. Fondata da Enzo Ferrari, la Scuderia ha rappresentato fin da subito l'eccellenza italiana nel mondo delle corse. Il primo successo arrivò nel 1951 con José Froilán González, mentre nel 1952 e nel 1953 Alberto Ascari portò a Maranello i primi due titoli mondiali piloti, aprendo un'era di gloria. Negli anni '60 la Ferrari consolidò il proprio mito grazie a campioni come John Surtees, unico pilota a vincere il Mondiale sia su due che su quattro ruote.

