PUTIFERIO FERRARI | si ritira dal campionato di F1 | Ordine inequivocabile di Elkann
PUTIFERIO FERRARI: si ritira dal campionato di F1 Ordine inequivocabile di Elkann"> La Ferrari non sta vivendo un periodo molto felice in F1. Le vittorie dei vecchi tempi sono un lontano ricordo. La Ferrari è il team più iconico della Formula 1, l’unico presente in tutte le stagioni dal 1950. Fondata da Enzo Ferrari, la Scuderia ha rappresentato fin da subito l’eccellenza italiana nel mondo delle corse. Il primo successo arrivò nel 1951 con José Froilán González, mentre nel 1952 e nel 1953 Alberto Ascari portò a Maranello i primi due titoli mondiali piloti, aprendo un’era di gloria. Negli anni ’60 la Ferrari consolidò il proprio mito grazie a campioni come John Surtees, unico pilota a vincere il Mondiale sia su due che su quattro ruote. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: putiferio - ferrari
Noi non saremo bravi, famosi, non faremo soldi. Ma siamo onesti. Non avevamo ascoltato le parole di Gravina, Presidente della FIGC e abbiamo visto dei virgolettati di tantissime pagine e quotidiani sportivi che hanno scatenato il putiferio. Riascoltando per int - facebook.com Vai su Facebook
PUTIFERIO FERRARI: si ritira dal campionato di F1 | Ordine inequivocabile di Elkann.