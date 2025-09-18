Pupillo Pura Pizza apre a Latina | inaugurazione il 19 settembre

Pupillo Pura Pizza arriva anche a Latina, pronta ad accogliere una pizzeria che ha fatto della leggerezza dell’impasto, della qualità delle materie prime e del legame con il territorio la propria firma. L’inaugurazione è in programma venerdì l 19 settembre alle 19, in via Cesare Battisti 30, con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Pupillo Pura Pizza - Il giovane pizzaiolo Luca Mastracci ha cominciato con questo locale di Priverno per poi allargarsi a diverse aperture anche altrove. romatoday.it scrive