pupi avati il documentario evento che racconta la sua vita su rai 3

pupi avati: un ritratto cinematografico tra memoria e creatività. Un nuovo documentario intitolato “Pupi Avati: Che cinema la vita” sarà trasmesso su Rai 3 il 18 settembre 2025 alle 21:20. Questa produzione si propone di celebrare la carriera e la vita di uno dei più importanti narratori del cinema italiano, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua esperienza artistica e personale. Il film, diretto da Mauro Bartoli e Lorenzo Stanzani, rappresenta un viaggio poetico nel mondo di Pupi Avati, intrecciando ricordi, atmosfere emiliane e riflessioni sull’arte del narrare storie. un racconto in prima persona sulla carriera di avati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

